IT之家 11 月 17 日消息，大卫 ·V· 金博尔（David V. Kimball）昨日（11 月 16 日）在 X 平台发布推文，宣布历时约 6 年制作、片长约 90 分钟的 Metro UI 纪录片将于美国东部时间 11 月 20 日下午 4 点（北京时间 11 月 21 日凌晨 5 点）在 YouTube 频道首播。

该纪录片聚焦微软的 Metro（后来称为 Modern UI），试图还原 Metro 从早期概念到影响微软多款产品的完整历程，重现 Windows Phone 时代最激进的设计遗产。

IT之家注：Metro，后来也被称为 Modern UI，是微软曾大力推行的一套界面设计语言，以排版、内容、动效和简洁几何为核心，强调减少冗余装饰，融合文字、图像与屏幕边缘本身成为体验的一部分。对于许多用户而言，该设计语言最具代表性体现，就是 Windows Phone 标志性的动态磁贴（Live Tiles）、全屏开始界面以及鲜明的色块排版。

纪录片将追溯微软设计思路的演进，从 Encarta、Media Center，到 Zune、Windows Phone、Windows 8 和 Xbox，并延伸至 Microsoft Band、HoloLens 等产品。

影片采访了 Bill Flora、Joe Belfiore、J Allard、Bill Buxton 等多位曾参与相关产品与设计工作的关键人物，并收录了部分据称从未公开的早期概念资料。

科技媒体 Windows Central 解读认为，Metro 常被简化为“Windows Phone 失败的设计”或“Windows 8 引发争议的界面”，但这部纪录片希望呈现更完整的视角，Metro 曾是微软试图建立跨设备、跨体验统一设计哲学的一次大胆尝试。