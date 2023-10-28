前开发部负责人：微软放弃 Windows Phone 重要原因是运营商缺乏兴趣

IT之家 10 月 28 日消息，在微软首席执行官纳德拉承认杀死 Windows Phone 是错误决定之后，一位微软前高管从另一个视角，解读了微软真正杀死 WP 的原因。

Windows Phone 开发者体验部前负责人布兰登・沃森（Brandon Watson）在 X（推特）上发言，认为导致 WP 系统衰落的重要原因之一是运营商缺乏兴趣。

归咎于运营商缺乏兴趣

在美国和部分欧盟国家，手机的销售模式主要捆绑运营商通信套餐，布兰登・沃森表示：

我们正在进行一场艰苦的战斗，试图说服运营商，让其销售人员推荐我们的手机。 如果你的手机落后于三星、LG 等公司，那么在这场营销活动中注定失败，而这也是我们不得不购买诺基亚的主要原因。 即便如此，对于店内销售来说，让销售人员摆脱 iOS 潮流几乎是不可能的。 在 Lumia 手机上市前一两周内，销售人员会进行推广，不过后续又转向 iOS 了，我们就会被挪到商店的角落。

关于应用生态的误解连锁反应

不少 WP 用户认为，导致 WP 平台淘汰的一个重要原因是缺少恰当的应用程序。不过布兰登・沃森并不这么认为，IT之家翻译他的观点如下：

首选答案始终指向应用商店的规模，但这是个偷懒的答案。不幸的是，运营商商店的销售人员会默认这个答案，然后游戏就结束了。 我们当时平台上有很多主流应用程序，但在线下销售推广中，恰恰只是缺少了前 50 款热门应用中的 1 款，就会在销售人员群体中产生糟糕的连锁反应。 当您考虑销售人员的数量以及他们所需的前 50 名应用程序之一不在 Windows Phone 平台上的可能性时，这就不再是单纯的数字叠加了。 我也理解用户的心理，但这是一种 FoMO（错失恐惧症，也称社群恐慌症，是指由自己的不在场所产生的不安与持续性焦虑。患者总感到自己不在时可能发生非常有意义的事。这种社会焦虑被描绘为在于他人相处时总是想获得对方全身心的关注。） 只是有些销售人员说没有办法玩到最新版的《糖果粉碎传奇》或《愤怒的小鸟》游戏，或者有销售人员所无法运行大通银行应用程序，微软 WP 商城虽然有不少主流应用程序，但就是缺少一两款应用，就会给人留下“没有足够的应用程序”的印象。

不允许开发者访问内部工具

他也坦言微软在推进 WP 过程中存在很多不足，布兰登表示，微软不允许外部开发人员访问 Windows Phone 的内部应用程序开发工具。

实际上，我认为我们开发人员故事中最大的问题是我们不允许外部开发人员使用我们内部使用的工具，从而导致应用程序的体验有所不同。

由于不同的应用体验，第三方应用永远无法脱颖而出。人们不再使用 Lumias，开发人员也失去了为该平台构建应用程序的兴趣。

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