IT之家 11 月 17 日消息，微博博主 @数码闲聊站 今日在微博发文称，Xiaomi Watch6 大概率和小米 18 标准版一同登场，这是一款 eSIM 全智能手表，有灰色 / 绿色 / 蓝色等配色，目前这几个产品已经完成备案。

后续有用户在评论区表示：“明年安卓只有一家是要回归曲屏的吗？其他还是直屏？”，博主回复称：“不止一家在测曲，但不会全曲，直居多”；另一名用户则询问道：“米 18 电池还有希望加大点吗”，博主回应称：“硬件早就定版了。”

IT之家了解到，小米 Watch 5 于去年 12 月正式发布，标准版定价 1999 元，eSIM 版定价 2299 元。该产品采用双面人工蓝宝石玻璃，不锈钢表壳一体锻造，配备一块 1.54 英寸 AMOLED 面板（全局亮度 1500 尼特），匹配 2.6mm 超窄边框。使用触点充电。可选卡其绿氟橡胶 / 黑色氟橡胶 / 真皮 / 3D 打印钛金属等表带。

该机采用双芯双系统架构，搭载骁龙 W5 穿戴处理器（IT之家注：4nm 工艺 4 核 A53）+ BES2800 低功耗芯片，可独立运行支付宝 / 地图等多款 App，性能模式提供至高 6 天续航、省电模式至高 18 天。

▲ IT之家评测室：小米 Watch 5 上手体验