背屏机型首次走向国际舞台：小米 18 Pro 系列将于巴黎时间 11 月 17 日发布

IT之家 11 月 9 日消息，今天（9 日）晚间，小米集团合伙人 / 总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰宣布，小米 18 Pro 系列将于巴黎时间 11 月 17 日 14 时发布，届时将面向国际首次发布全新“百变背屏”。此外，多款科技新品也将同场亮相。

小米 18 Pro 系列手机已于 9 月 23 日晚在国内正式发布，搭载第六代骁龙 8 至尊版系列移动平台，后置徕卡 2 亿大底主摄 + 2 亿大底长焦，配备 AI 百变背屏，售价 5,999 元起。

卢伟冰曾在 9 月 26 日表示，国外媒体和用户，对小米 18 Pro 系列呼声很高，期待早日上市，系列新机会在今年内登陆国际市场。

今年 10 月，意大利零售商 Epto 提前公开了小米 18 Pro 系列手机全球版定价，起售价为 1,549 欧元（现汇率约合 11,534 元人民币）。据介绍，小米 18 Pro 和 18 Pro Max 在全球市场将提供黑色、白色和酒红色，其中酒红色是全球版独有的配色。IT之家附具体零售价如下：