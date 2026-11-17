IT之家 11 月 17 日消息，在最新一期全球超级计算机 TOP500 榜单中，由 AMD 芯片驱动的系统达到 202 台，占榜单总量超过 40%，较 2025 年的 177 台增加 25 台，增幅 14.12%，占比攀升 5 个百分点。

IT之家注：全球超级计算机 TOP500 榜单由 TOP500 项目（TOP500.org）编制和发布，通常每半年发布一次，分别在每年 6 月和 11 月公布新版榜单。

榜单前十中，AMD 技术同样占据重要位置，搭载 AMD 芯片的 El Capitan 位居第二，Frontier 排名第三，HPC7 和 HPC6 分别位列第六、第八。

最受关注的新系统是由 AMD 与美国能源部（DOE）联合开发的 Lux 超级计算机。该系统由 HPE 建造，部署于橡树岭国家实验室，首次进入 TOP500 便排名第 14 位。Lux 是 AMD 与 DOE 10 亿美元（现汇率约合 66.79 亿元人民币）合作中规划的两台超算之一，也是美国“Genesis Mission”计划的首台专用超算。

与追求通用超算排名的 Frontier 不同，Lux 更侧重 AI 研究。它每年将提供 350 万节点小时算力，其中一半预留给 Genesis Mission，用于训练科学基础模型、构建 AI 研究智能体，并加速科研流程自动化。

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