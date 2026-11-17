IT之家 11 月 17 日消息，科技媒体 Tom's Hardware 昨日（11 月 16 日）发布博文，报道称 AMD 负责高性能计算（HPC）与主权 AI 的企业副总裁 Scott Tease 表示，多数 HPC 研究机构已经认识到，AI“永远不会取代”传统高性能计算。即便 AI 应用持续扩张，依赖双精度 FP64 的高精度科学计算仍将长期存在。

图源：AMD

Tease 指出，AI 擅长处理低精度、容错度较高的数据，适合模型训练、推理和快速筛选；但气候模拟、核能、材料、流体力学、化学与国家安全等前沿研究，为了保证复杂仿真结果的可靠性与可重复性，仍需要 FP64 级别的数值精度。

IT之家援引博文介绍，Tease 主张认为，未来科研算力不应是“AI 取代 HPC”，而应构建异构计算体系，协同连接 CPU、GPU、AI 加速器、传统超级计算机与量子计算机，让系统自动判断哪些任务交给 AI、哪些交给 GPU 加速、哪些必须进入量子环境。

图源：IBM

在探索方面，AMD 正与 IBM 在橡树岭国家实验室推进试点，将 AMD 的“经典”计算栈、Umbra HPC 系统与 IBM 的 129 量子比特 Quantum Nighthawk 量子计算机接入橡树岭领导计算设施，希望探索量子纠错、AI 辅助科研和传统仿真的融合路径，并评估未来混合量子系统所需的架构、软件与工作流。