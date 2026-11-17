IT之家 11 月 17 日消息，华为官方昨日宣布小艺 AI 订阅服务正式上线，支持多场景高阶 AI 能力。会员权益涵盖办公文档生成、内容创作、图像处理及云存储等场景，覆盖鸿蒙手机、平板、电脑及 Windows 平台。

据博主 @Adak封狼居胥 分享，华为 MateBook 鸿蒙电脑“鸿蒙有礼”权益上新，可免费领取三个月标准版小艺 AI 会员（含 1000 点 AI 积分 + 50G 华为云空间）。

活动入口：我的华为 App → 首页 → 鸿蒙有礼

参考IT之家昨日报道，体验版会员每月限时免费赠送 200 AI 积分，供用户直接试用小艺的高阶 AI 能力，无需先完成付费订阅。另外，华为小艺 Work 订阅用户可 0 元升级至任一 AI 会员套餐。

付费订阅提供两档套餐：体验包连续包月 49 元，含 1000 AI 积分；标准包 Pro 连续包月 199 元，含 6000 AI 积分、200G 云空间，Max 会员（499 元 / 月）则升级到了 15,000 个 AI 积分、2TB 云空间会员。

AI 积分是小艺 AI 会员中计量任务消耗的虚拟额度，不同复杂度的任务消耗量不同。轻度任务如信息查询、翻译、日程设置，单次消耗约 1 至 5 点；文档整理、邮件撰写、简单 PPT 制作，单次约 10 至 30 点；长篇文档分析或复杂 Agent 任务，单次消耗可达 50 至 200 点。积分不足时，用户可通过“AI 积分加油包”机制灵活补充，无需升级整档套餐。

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