华为小艺 AI 会员正式上线：体验版赠送 200 积分、49 元起含 1000 积分，Work 订阅用户可 0 元升级

IT之家 11 月 16 日消息，华为官方刚刚宣布小艺 AI 订阅服务正式上线，支持多场景高阶 AI 能力，开通即享 50GB 起云空间。

此前分散在“小艺 Work”等产品线中的付费能力，被整合进一套三级会员权益体系，用户可在小艺设置页面直接查看 AI 积分余额、消耗明细并完成订购。

体验版会员每月限时免费赠送 200 AI 积分，供用户直接试用小艺的高阶 AI 能力，无需先完成付费订阅。另外，华为小艺 Work 订阅用户可 0 元升级至任一 AI 会员套餐。

付费订阅提供两档套餐：体验包连续包月 49 元，含 1000 AI 积分；标准包 Pro 连续包月 199 元，含 6000 AI 积分、200G 云空间，Max 会员（499 元 / 月）则升级到了 15,000 个 AI 积分、2TB 云空间会员。

AI 积分是小艺 AI 会员中计量任务消耗的虚拟额度，不同复杂度的任务消耗量不同。轻度任务如信息查询、翻译、日程设置，单次消耗约 1 至 5 点；文档整理、邮件撰写、简单 PPT 制作，单次约 10 至 30 点；长篇文档分析或复杂 Agent 任务，单次消耗可达 50 至 200 点。积分不足时，用户可通过“AI 积分加油包”机制灵活补充，无需升级整档套餐。

IT之家注：AI 积分与小艺基础功能的免费额度相互独立，系统级本地修图、文档摘要、语音对话等功能不消耗 AI 积分，仅在使用云端高阶 Agent 能力时按任务扣点。

会员权益涵盖办公文档生成、内容创作、图像处理及云存储等场景，覆盖鸿蒙手机、平板、电脑及 Windows 平台。

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