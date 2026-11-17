IT之家 11 月 17 日消息，网络安全与自动化巨头 Infoblox 已确认发生一起网络安全事件。黑客通过该公司的一家技术供应商，未经授权访问了部分公司信息。

Infoblox 是一家非上市网络安全企业，主要为企业提供网络安全和网络服务，包括域名解析、身份管理以及用户访问权限管理等。

Infoblox 发言人在向科技媒体 TechCrunch 发表的声明中表示，公司正在调查一起安全事件。黑客通过一家遭到入侵的第三方数据迁移服务供应商，未经授权访问了部分公司信息。

该发言人表示：“我们立即启动了事件响应程序，采取措施控制事态发展，并聘请顶尖的外部网络安全专家协助调查，以查明事件详情、确定影响范围，并处理任何已经确认的风险。”

两名了解事件情况的人士透露，根据 Infoblox 就此次事件发出的通知，此次数据泄露涉及一家提供 SharePoint 数据迁移服务的供应商。其中一名知情人士表示，黑客在入侵过程中窃取了敏感客户数据。

TechCrunch 查阅的公开互联网记录显示，Infoblox 的大量文件、电子邮件及基础设施托管在微软的服务上，其中包括一台 SharePoint 服务器。TechCrunch 已确认，可以通过 Infoblox 使用的单点登录服务访问这台服务器。

据IT之家了解，SharePoint 是一款基于 Web 的协作软件，企业通常利用它存储、共享内部文件和文档。

Infoblox 尚未公布遭到黑客入侵的第三方数据迁移服务供应商名称。不过，一名知情人士透露，Infoblox 已经终止了与这家供应商的合作关系。

Infoblox 发言人没有对此事发表评论，但强调，公司目前没有发现此次安全事件涉及任何 Infoblox 产品、云服务、软件更新，或软件构建与发布流程。

Infoblox 拒绝透露此次事件影响了多少客户，也没有说明公司目前是否已经掌握受影响客户的具体数量。

此外，当被问及是否已收到黑客的联系，以及对方是否提出任何要求时，Infoblox 同样没有作出回应。