IT之家 11 月 17 日消息，奕境汽车宣布旗下奕境 X9 纯电版将于 11 月 27 日上市，该车将搭载超带宽千伏平台，号称“充电更快更从容”。

IT之家此前报道，该车在 10 月 16 日就已现身工信部第 412 批新车申报目录，核心动力参数与车身规格随之公开。

作为参照，此前上市的增程版售价区间为 27.98 万至 35.98 万元，上市 24 小时大定超过 9000 台。据多方信息，纯电版有望于 11 月开启预售，12 月启动交付。

工信部申报信息显示，奕境 X9 纯电版延续了增程版的车身规格，长宽高为 5301×2015×1805mm，轴距 3120mm。

动力方面，新车将提供后驱与四驱两种版本，后驱版搭载峰值功率 300kW 的单电机，四驱版采用前 150kW、后 300kW 的双电机布局，综合功率 450kW，两个版本的最高车速均为 200km/h。电池部分全系标配宁德时代磷酸铁锂电池，具体续航数据暂未公布。

曾清林重点提及的千伏超高压平台与量产千伏同轴电驱，是纯电版区别于增程版的核心技术看点。同轴电驱则将电机、减速器等部件在结构上进一步集成，以控制体积与重量。据此前公开信息，该同轴电驱的功率密度达到 12.4kW / kg，电机体积与重量较上一代降低约 25%。

配置层面，纯电版此次申报同步披露了双色车身、多款轮辋样式以及电动踏板等选装项，轮辋选择范围较增程版有所扩充。