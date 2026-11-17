感谢IT之家网友 lous 的线索投递！
IT之家 11 月 17 日消息，网络安全公司 NordPass 发布《2026 年最常用密码 Top 200》报告，指出“123456”再次位居全球最糟糕密码第一位，这也是该密码在 8 年间第 7 次登顶。
在该机构自 2019 年至 2026 年连续发布的 8 份年度榜单中，“123456”已 7 年位居全球最糟糕密码第一名，唯一没有登顶的是 2022 年，当年全球第一名是“password”。
《2026 年最常用密码 Top 200》报告基于 2025 年 9 月至 2026 年 9 月公开泄露数据和暗网存储库中暴露的密码信息，覆盖 44 个国家或地区，共分析了超过 4.5 万亿个密码。结果显示，许多用户仍偏好简短、规律、易记忆的密码，例如连续数字、重复字符、常见英文单词以及“姓名加生日”等组合。
IT之家附上 2026 年全球最糟糕密码如下：
|排名
|密码
|计数
|1
|123456
|7234326
|2
|admin
|4455221
|3
|12345678
|2953492
|4
|123456789
|1888014
|5
|1234
|1879782
|6
|12345
|1293228
|7
|password
|1245586
|8
|Aa123456
|522373
|9
|Pass@123
|518404
|10
|1234567890
|512553
2026 年中国最糟糕密码如下：
|排名
|密码
|计数
|1
|123456
|159011
|2
|admin
|35273
|3
|12345678
|21479
|4
|123456789
|16998
|5
|111111
|13481
|6
|password
|11725
|7
|000000
|9839
|8
|a123456
|9781
|9
|123123
|8550
|10
|Aa123456
|7835
参考
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。