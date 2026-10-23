让你安心用 AI 网购 / 订票 / 点外卖：1Password 推出智能体密码授权功能

IT之家 10 月 23 日消息，密码管理服务商 1Password 昨日（10 月 22 日）发布博文，宣布推出 1Password for Agents 平台，让个人 AI 智能体全程不接触、不存储用户的密码或验证码情况下，代用户完成网站登录。

IT之家附上官方介绍视频如下：

该功能面向个人及家庭版用户推出，首批支持 Meta Muse、OpenAI ChatGPT Work 与 Dots、Anthropic Claude Duet、Grok Bot 及 Town 等主流 AI 智能体。

官方表示随着 AI 智能体逐步承担订餐、购物、订票、整理资料等任务，账号登录成为其执行任务的关键环节。但若直接把密码交给智能体，用户将面临凭据被模型记忆、泄露或滥用的风险。

1Password 的新方案试图在“授权 AI 办事”与“守住密码安全”之间建立一道隔离层。具体流程为：在 AI 智能体遇到登录页面后，会先通过独有的数字密钥向 1Password 证明自身身份。

用户随后会在自己的设备上收到通知，看到智能体请求使用哪个账号凭据、用于什么任务，并自行选择批准或拒绝。用户批准后，1Password 直接将用户名、密码或一次性验证码填入登录表单；登录完成后，智能体即可继续执行任务，但密码始终留在 1Password 保险库中。

1Password 强调，智能体不会获得整个密码库的访问权限，未被明确授权的其他密码仍受端到端加密保护。这一机制类似于为 AI 增加一道“双重验证”：用户掌握最终批准权，智能体只获得完成特定任务所需的临时登录能力。