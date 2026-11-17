IT之家 11 月 17 日消息，据路透社报道，当地时间 16 日，哈佛大学研究人员在《自然 · 可持续发展》期刊发表论文指出，美国 403 座超大规模数据中心每年的温室气体排放量，相当于丹麦全国一年的排放总量。

研究数据显示，2024 年 5 月至 2025 年 4 月，这些数据中心共排放 2570 万吨二氧化碳。与 2018 年上一次经过同行评审的研究结果相比，排放量增加至三倍。

研究发表之际，美国社会对超大规模数据中心的反对声浪持续高涨。在 11 月 3 日的中期选举中，民主党取得压倒性胜利，一批主张暂停数据中心建设或加强监管的候选人也成为此次选举的主要赢家。

论文主要作者之一、哈佛大学 AI 与公共卫生研究人员詹卢卡 · 圭迪指出，研究希望为数据中心和 AI 引发的争论提供可靠数据，让公众获得更透明的信息。“我们希望强调透明度的重要性。为此，我们尝试建立一套获得科学界认可的研究方法，并成功做到了，希望借此增强公众信任。”

研究还发现，美国各地超大规模数据中心的用电量和二氧化碳排放量差异显著。仅弗吉尼亚州、俄勒冈州、俄亥俄州和艾奥瓦州，就占研究所涉及数据中心用电总量的一半以上。此外，据IT之家了解，大多数数据中心使用天然气发电提供的电力。