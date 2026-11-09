挪威出手限制高耗能数据中心扩张，暂停为新建项目预留电网接入容量

IT之家 11 月 9 日消息，据路透社报道，挪威政府当地时间周一表示，将限制该国耗电量巨大的数据中心快速扩张。随着全球人工智能产业推动数据中心建设热潮，挪威成为最新一个采取措施限制相关项目发展的国家。

据IT之家了解，挪威目前的发电量高于国内用电量，是电力净出口国。但近期预测显示，新增数据中心带来的电力需求可能在未来几年造成能源供应缺口，并推高电价。

数据中心快速扩张正在多个国家遭遇阻力，近期美国中期选举中出现的相关争议便是一个例子。批评人士认为，数据中心行业创造的就业岗位有限，却会推高电价。

挪威国家电网运营商 Statnett 周一宣布，在政府建立数据中心许可制度、明确项目管理规则之前，将暂时停止为新建数据中心预留电网接入容量。

挪威数字化与公共治理大臣托尔盖尔 · 米克尔森（Torgeir Micaelsen）在新闻发布会上表示：“此举旨在加强对数据中心增长的管控，确保我们建设的是真正需要的数据中心。”

米克尔森称，新许可制度将优先支持服务于国防、警察和应急准备、医疗服务等领域的数据中心，同时也会优先考虑移动通信网络、金融系统等关键基础设施所需的项目。

他补充说，挪威希望支持国内对人工智能的需求，但将限制全球云计算企业和加密货币公司的土地及电力获取渠道。

挪威能源大臣特耶 · 奥斯兰（Terje Aasland）表示，今年以来，Statnett 已收到总计 2.6 万兆瓦新增用电容量的电网接入申请，规模超过挪威目前的发电能力。其中，数据中心项目占申请总量的 75%。

挪威政府还表示，新建数据中心应承担其给电网带来的相关成本。此外，政府可能要求这些项目自行建设燃气发电厂，为自身提供电力，相关设施还可能需要配备碳捕集与封存系统。