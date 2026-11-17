IT之家 11 月 17 日消息，索尼提交了一项颇为特别的专利，可能让 VR 恐怖游戏变得更加身临其境。未来，玩家戴上 VR 头显时，或许还能通过颈部设备感受到虚拟世界中的气流，甚至在游戏里的敌人悄悄靠近身后时，真实地感觉到脖子后面有风吹过。

据 Patentlyze 报道，索尼互动娱乐（Sony Interactive Entertainment）已申请一项弧形颈带设备专利。专利描述显示，该设备能够“向用户的颈部或颈部以上的身体部位输送气流，并根据控制信号控制吹风装置”。

IT之家注意到，索尼提交的专利示意图展示了一名同时佩戴 VR 头显和颈带设备的人物，暗示这款设备可能作为 PSVR 2 或其后续产品的配件。

如果这项专利最终转化为实际产品，设备还将配备一个通信单元，用于接收外部设备发送的控制信号。这意味着，它很可能可以与游戏主机连接，根据游戏中的场景和动作决定何时启动吹风功能。

专利还提到，这款颈带内部配备了多个吹风装置，可以向用户的颈部或颈部以上区域输送气流。换句话说，吹风范围可能包括面部和下巴等部位。

这些吹风装置会根据接收到的控制信号启动，并从不同方向向玩家送风。也就是说，游戏中的动作和场景变化可能会直接转化为玩家能够感受到的气流效果。

举个例子，在恐怖游戏中，如果有敌人悄悄从玩家身后靠近，设备就可以向玩家后颈吹风，让玩家感觉背后似乎真的有什么东西正在接近。

如果实现效果足够好，这确实有望带来更强的沉浸感，而且应用场景并不局限于恐怖游戏。例如，玩家驾驶游戏中的汽车时，可以感受到迎面吹来的微风；从山顶滑翔而下时，可以体验到气流掠过面部的感觉；挥舞剑刃时，也可以通过风感模拟武器贴着脸颊呼啸而过的效果。

当然，想要真正发挥这项技术的作用，游戏开发者还需要认真考虑如何将这种新的感官体验融入游戏。它能否成功，很大程度上取决于开发者是否愿意针对这项功能设计足够出色的玩法。