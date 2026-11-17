IT之家 11 月 17 日消息，欧洲多个国家的电子游戏行业工会联合发布了一份宣言，呼吁消费者“支持不使用生成式 AI 制作的游戏”。这份宣言发布于当地时间今天在英国曼彻斯特举行的第二届欧洲游戏从业者工会峰会之前，旨在提高公众对生成式 AI 潜在危害的认识，并提醒游戏从业者、发行商和玩家关注生成式 AI 给行业就业带来的风险。

据IT之家了解，这份名为《游戏行业生成式 AI 使用宣言》（On Generative AI Usage in the Games Industry）的文件，由六个国家和地区的游戏行业工会共同发起，分别是英国独立工人联盟（IWGB）、爱尔兰共和国游戏工人工会（GWUI）、法国电子游戏工人联盟（STJV）、西班牙电子游戏行业工会（CSVI）、德国游戏开发者圆桌组织（GDRT），以及意大利金属工人工会（FIOM-CGIL）。

六家工会的代表今天在曼彻斯特举行会议，继续推动全球游戏从业者工会之间的国际合作。这也是自 2025 年 11 月首届欧洲游戏从业者工会峰会以来，六家工会的代表首次齐聚一堂。

这份联合宣言重点指出了生成式 AI 带来的几项问题，包括对环境造成严重负担、导致游戏行业初级岗位数量明显减少，以及 AI 模型长期存在使用未经授权的第三方数据进行训练的问题。

宣言还批评部分游戏发行商试图垄断行业知识，再将这些知识转售给企业，以此降低成本，并为裁员寻找理由。

不过，这份宣言更重要的内容，是提出了从业者和消费者可以采取哪些行动，以遏制 AI 辅助游戏开发的扩张。

对于玩家群体，六家工会呼吁消费者积极表达对游戏中使用生成式 AI 的反感，通过网络发声，并用实际购买行动支持不使用生成式 AI 制作的游戏。

对于游戏开发者，宣言明确提出：“是否使用生成式 AI、在何时何地以及以何种方式使用，都应该由从业者自己决定。”与此同时，工会也提醒选择使用生成式 AI 的开发者，应充分考虑相关问题，包括环境影响、使用成本、伦理争议、法律风险、信息透明度，以及艺术创作本身应当受到尊重这一原则。