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IT之家 11 月 17 日消息，华为 Mate 90 系列手机今日率先开启鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.115 SP11 版本升级，系统包大小约 10.31GB，带来了 AI 快捷栏等功能。
IT之家附华为 Mate 90 系列手机此次更新内容如下：
桌面
桌面新增 AI 快捷栏，按住 AI 圆环可直接说话，点击可探索更多 AI 服务（设置 > 桌面和个性化 > 桌面设置 > AI 快捷栏）。
图库
支持批量将 HEIF 格式图片转为 JPG 格式，一次选择多张，转换更高效（图库 > 照片页或某一相册内 > 多选 HEIF 格式图片 > 更多 > 转为 JPG 格式）。
相机
优化相机在部分场景的拍摄效果，持续提升长焦、人像、夜景与烟花的拍照体验。
系统重要补丁
亲爱的用户，本次更新修复了部分预览拍照与实际成像有差异的问题，提升了使用体验，推荐您进行更新。
需要注意的是，华为目前常采用分批的方式进行升级推送，未收到更新的用户需继续等待。