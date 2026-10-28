华为 Mate 90 系列手机十大黑科技汇总，影像、屏幕、性能与通信多重突破

IT之家 10 月 28 日消息，在今天的华为双十一焕新季 · 全场景新品发布会上，华为董事、终端 BG CEO 何刚登台主讲，揭秘了 Mate 90 系列手机的十大黑科技，实现影像、屏幕、性能与通信多重突破。

设计方面，华为 Mate 90 Pro Max 典藏版采用钇晶宝石匠心工艺：稀土配方（45% 钇元素含量）、超高硬度（1800°C 高温 + 180MPa 高压烧结）、高折射率（折射率 1.8 高于蓝宝石）。

性能方面，Mate 90 系列全新搭载旗舰 τ 芯片。其中，标准版手机搭载麒麟 9030，整机性能提升 27%；Mate 90 Pro 手机首发麒麟 9035，整机性能提升 20%；Mate 90 Pro Max 典藏版及 RS 非凡大师则搭载首款逻辑折叠 τ 芯片 —— 麒麟 9050 Pro。另外，Mate 90 Pro Max 普通版搭载麒麟 9050。

屏幕方面，在 Mate 90 Pro 系列上，华为带来了第二代灵珑屏，采用双层 OLED 架构设计、AI Pixel 逐屏逐像素校准，支持麒麟朱雀双芯协同保障屏幕显示效果。第二代灵珑屏和普通屏幕的最大区别在于其串联了两组发光单元：在相同亮度下，屏幕寿命基本可以翻番；在相同功耗下，可以实现更高的亮度。

另外，Mate 90 Pro Max 所搭载的全彩灵珑屏支持 BT.2020 色域（覆盖度 95%）和 Pointer 色域（覆盖度 99%）显示，色域覆盖对比 P3 色域提升 30%。

影像方面，华为 Mate 90 系列搭载第三代红枫原色影像系统，色彩准确度提升 37%，支持芯片级人像分区校准，肤色准确度提升 62%，同时连续可变光圈支持 F1.4-F4.0 可调范围，并配备 18EV 超高动态主摄，号称“逆光也清晰”。

另外，Mate 90 Pro Max 和 RS 支持连接睿影 Z10 模块相机。其代号“金刚”，光学采集系统独立设计，集成红枫等多种传感器；支持与手机 SoC 协同，通过软硬芯 AI 协同 + 智能融合对焦，实现对焦快、准、稳；拥有独立光学防抖模块，可实现旗舰级防抖效果。

防护方面，华为 Mate 90 Pro 系列首发光学昆仑玻璃 —— 对比 Mate 80 Pro Max，摄像头盖板玻璃耐摔能力提升 20 倍。华为 Mate 90 Pro 和 Pro Max 采用全昆仑玄武架构设计：搭载第三代昆仑玻璃（耐摔能力提升 50%）和玄武机身，后盖则采用锦纤材质，同时光学昆仑玻璃的耐摔能力也提升了 20%。

通信方面，Mate 90 Pro Max 此前已官宣业界首发四卡三待功能，意味着该机最多可存储两张实体 SIM 卡与两组 eSIM 号码，合计四个通信号码并使用其中三个。何刚今日宣布，Mate 90 全系都将支持四卡三待，标准版和 Pro 后续会通过 OTA 升级开放（目前正在开发）。

此外，华为 Mate 90 系列手机还支持多设备互助通信共享。只需要碰一碰，就能把几台华为设备的网络资源整合起来，按需分配。根据华为工程师实地测试，在京沪高铁上使用三台不同运营商网络的华为设备，开启多设备互助通信共享功能后，移动 + 联通助力电信的设备视频通话卡顿减少 90%。

IT之家另附华为 Mate 90 系列手机十大黑科技核心亮点如下：

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