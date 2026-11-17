IT之家 11 月 17 日消息，2026 年 APEC 工商领导人峰会 11 月 17 日至 18 日在深圳举办，主题为“共促繁荣，共赢未来”。比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福出席峰会并参与“打造亚太可持续发展新范式”专题研讨。他表示，可持续发展是一个全球目标，而中国在这方面做得卓有成效。

王传福表示，过去几年，我国政府在这方面做出了很多贡献。中国的新能源汽车发展到今天如此大的规模，占到全球差不多 2/3 的新能源汽车，新能源汽车的供应链也是 2/3 以上，这是对全球可持续发展和节能减排的巨大贡献。

王传福称，比亚迪这个名字（Build Your Dreams）叫“成就梦想”，这个梦想就是太阳能、储能加电动车。他透露，公司有十几万名工程师，还在日益探索各种新能源的技术，希望为全球的可持续发展和节能减排做出应有的贡献。

据IT之家今日早些时候报道，王传福还点赞了深圳公交出租车全电动化。他表示，十几年前，深圳把所有的公交大巴和所有的出租车全部换成电动车。在全球当时认为几乎是一个不能达到的目标，但深圳做到了。正因为这种对减排的积极贡献，才让深圳天天是蓝天。

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