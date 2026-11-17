IT之家 11 月 17 日消息，2026 年 APEC 工商领导人峰会 11 月 17 日至 18 日在深圳举办，主题为“共促繁荣，共赢未来”。比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福在会上谈到“出海”时称，目前公司有 102 万名员工，其中有 6 万名是海外的。比亚迪在出口的同时，也在帮助解决当地的一些就业。

王传福表示，现在很多外界对中国的制造有一些误会，认为我们抢了饭碗，其实并不是。我们带来的是新能源汽车，填补了当地的空白，比如说：比亚迪在智利买了大量的铜锂，也给智利带来了很多中国电动大巴，帮助智利改善了很多环境，实际上我们的贸易是互补的。

他进一步提到，比亚迪在泰国有一个年产 15 万辆的新能源汽车工厂，解决了近 6000 人的当地就业，95% 以上员工是泰国本地人；印尼工厂同样也是解决了近 6000 人的当地就业，95% 的员工是印尼本地人，包括在巴西也是一样。

他强调，比亚迪不只是把中国的技术送到全球，也希望把就业、税收带到全球，形成互利合作共赢。

据IT之家此前报道，比亚迪 10 月产销快报显示：10 月新能源汽车销量约 49.02 万辆，同比增长 10.97%；前 10 个月累计销量约 362.17 万辆，同比下降 2.16%。

其中，纯电动汽车 10 月销量约 30.57 万辆，同比增长 37.38%；插电式混合动力汽车销量约 17.74 万辆，同比下降 17.22%。前 10 个月纯电动汽车累计销量约 193.57 万辆，同比增长 5.86%；插混汽车累计销量约 162.60 万辆，同比下降 11.02%。10 月出口新能源汽车 17.02 万辆。

2026 深圳 APEC 工商领导人峰会专题

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