IT之家 11 月 17 日消息，据台媒《经济日报》今天（17 日）晚间报道，鸿海宣布与索尼半导体解决方案公司签署协议，拟以 72.4 亿日元（IT之家注：现汇率约合 3.03 亿元人民币）现金收购后者旗下车载摄像头模组业务。

此次收购涵盖业务、技术、客户资源及运营资源，预计在获得监管部门批准并满足其他先决条件后，于 2027 年 4 月底前完成交割。

鸿海长期从事信息通信领域摄像头模组的设计、制造和集成业务，索尼半导体的车载摄像头模组业务则是日本市场的重要供应商之一，与日本车企保持着长期合作关系。

报道提到，通过此次收购，鸿海将整合对方现有的技术、客户资源及直接服务整车厂的经验，进一步提升车载系统集成服务能力，增强业务竞争优势，同时为原有的全球车企客户提供更高价值的服务。

据了解，此次收购金额不包括索尼半导体解决方案公司车载摄像头模组业务在海外的生产设备及库存。

交易初期，双方将以保障客户服务不中断、维持团队稳定为首要原则，逐步完成业务、客户及运营资源的交接。鸿海还将通过明确的职业发展通道和完善的整合支持机制，增强新团队的凝聚力，帮助转入员工在新平台上继续发挥专业能力，确保组织调整平稳有序。