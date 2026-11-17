IT之家 11 月 17 日消息，根据网络测速机构 Ookla 发布的一项调查，美国部分城市的室内手机信号表现位居全球末尾，移动网络运营商的室内覆盖能力令人担忧。

这项调查持续了一年，覆盖全球 60 个国家、100 多座城市，重点测量室内手机信号强度。结果显示，美国多个城市的室内信号表现较差，在受调查的城市中处于落后位置。

大多数人在室内时可能会优先使用 Wi-Fi，但并非所有场景都能连接无线网络。这时候，手机的 5G 和 4G 移动网络就显得尤为重要。如今的移动网络速度已经足以应对日常视频播放和大部分基础应用需求，用户在需要时也可以轻松切换到移动数据网络。

但现实情况并不总是如此。Ookla 的调查发现，至少在室内信号强度方面，美国移动网络的表现处于全球较差水平。

这项为期一年的调查测试了全球 60 个国家、100 多座城市的手机信号。结果显示，东亚、东南亚以及海湾地区城市的室内信号最强，而欧洲、北美和大洋洲的城市普遍低于平均水平。

IT之家注意到，不同城市之间的差距相当明显。根据 Ookla 公布的数据，室内信号强度表现最好和最差的城市之间，中位数相差 17 dBm。这个数字看起来并不大，但实际上意味着两者的信号功率相差约 50 倍。

在北美城市中，迈阿密的表现最差，温哥华和西雅图紧随其后。

看到这样的结果，人们可能会认为问题出在建筑物本身。毕竟，混凝土等建筑材料确实会阻挡无线信号。但 Ookla 的调查却给出了相反的结论。

数据显示，北美城市的手机信号从室外进入室内后，强度下降幅度实际上属于全球较小的水平。这意味着，问题并不主要在于厚重的建筑材料阻挡信号，而更可能是这些城市的移动网络整体信号强度本来就不够理想。

Ookla 还指出，移动网络运营商往往并不重视室内信号测试，而是倾向于通过基础计算来估算室内覆盖情况，而非进行充分的实际测量。

更令人担忧的是，未来建设覆盖良好的移动网络可能会变得更加困难。许多国家正在推进老旧建筑的隔热改造，以提高建筑物的保温能力。

随着气候变化带来更多极端天气，世界许多地区的冬季可能变得更加严寒。为减少住宅和其他建筑的热量流失，各地正在加强建筑隔热措施。然而，隔热性能的提升也可能进一步阻挡无线信号，给室内移动网络覆盖带来新的挑战。