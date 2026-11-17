IT之家 11 月 17 日消息，据彭博社报道，据提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份 Form 4 文件显示，亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）上周捐赠了 771,492 股亚马逊股票，其中 674,088 股于周四转让，另外 97,404 股于周五转让。

按照亚马逊周一 257.75 美元（IT之家注：现汇率约合 1,722 元人民币）的收盘价计算，这批股票总价值约为 1.989 亿美元（现汇率约合 13.29 亿元人民币）。

文件将两笔股票转让均标注为“向非营利组织捐赠”，但没有披露受赠机构的具体名称。不过，贝索斯地球基金会（Bezos Earth Fund Foundation）周一提交的另一份 SEC 文件显示，该基金会收到了周五捐赠的 97,404 股亚马逊股票。

完成上述捐赠后，贝索斯仍直接持有超过 8.78 亿股亚马逊股票。按照周一收盘价计算，这部分持股价值约为 2,264 亿美元（现汇率约合 1.51 万亿元人民币）。

文件还披露，另有 5,087,266 股亚马逊股票由信托及一家由这些信托全资拥有的公司间接持有。贝索斯担任相关信托的受托人和管理人，但声明自己不拥有这些股票的受益所有权。

此次披露的捐赠数量约占贝索斯转让前直接持有亚马逊股票总量的 0.09%。

《福布斯》估算，截至周一晚间，贝索斯的净资产约为 3,767 亿美元（现汇率约合 2.52 万亿元人民币），在《福布斯》实时亿万富豪榜上排名全球第二，仅次于埃隆 · 马斯克（Elon Musk）。

此次捐赠并非贝索斯今年首次向非营利组织转让亚马逊股票。

根据他今年 5 月提交的 SEC 文件，贝索斯于 5 月 1 日和 4 日捐赠了 1,253,797 股亚马逊股票。另一份 8 月提交的文件则显示，他于 8 月 25 日和 26 日捐赠了 415,580 股。

加上上周的两笔捐赠，贝索斯 2026 年以来至少已捐出 244 万股亚马逊股票。按照亚马逊周一的收盘价计算，这些股票价值约为 6.291 亿美元（现汇率约合 42.02 亿元人民币）。

与贝索斯相比，其前妻麦肯齐 · 斯科特（MacKenzie Scott）的慈善捐赠规模更为惊人。

从 2019 年离婚到 2025 年底，斯科特已向超过 2500 家机构捐赠了 264 亿美元（现汇率约合 1,763.32 亿元人民币），在《福布斯》美国 25 位顶级慈善家榜单中排名第三。

仅在 2025 年，她就捐出了 72 亿美元（现汇率约合 480.91 亿元人民币），超过全球其他任何慈善家，也是《福布斯》自 2012 年开始追踪大型捐赠以来，个人年度捐赠金额的最高纪录。截至 2025 年底，斯科特已经捐出了个人估算净资产的约 46%。

相比之下，《福布斯》估算，贝索斯及其妻子劳伦 · 桑切斯 · 贝索斯（Lauren Sánchez Bezos）去年合计捐赠约 6 亿美元（现汇率约合 40.08 亿元人民币）。

今年 10 月，美国印第安人大学基金会宣布，斯科特捐赠了 7,000 万美元（现汇率约合 4.68 亿元人民币），用于支持美国原住民学生和部落学院。今年以来，她还向美国送餐上门组织 Meals on Wheels America 捐赠了 7,000 万美元（现汇率约合 4.68 亿元人民币），向伊丽莎白城州立大学（Elizabeth City State University）捐赠了 4,200 万美元（现汇率约合 2.81 亿元人民币），并向关注青少年心理健康的非营利组织 Active Minds 捐赠了 2,000 万美元（现汇率约合 1.34 亿元人民币）。

贝索斯此前已作出多项大规模慈善承诺。2020 年，他承诺通过贝索斯地球基金（Bezos Earth Fund），到 2030 年投入 100 亿美元（现汇率约合 667.93 亿元人民币）用于应对气候变化和保护自然。目前，该基金已累计发放 24 亿美元（现汇率约合 160.3 亿元人民币）资助。

截至 2025 年底，贝索斯及其妻子劳伦 · 桑切斯 · 贝索斯一生累计捐赠金额估计达到 47 亿美元（现汇率约合 313.93 亿元人民币），在《福布斯》美国 25 位顶级慈善家榜单中排名第十。

此外，贝索斯还于 2018 年成立了 Day One Fund，旨在帮助无家可归的家庭，并支持资源匮乏社区的学前教育。该基金旗下的 Day 1 Families Fund 在 2025 年向 32 家机构提供了总计 1.025 亿美元（现汇率约合 6.85 亿元人民币）的资助。