IT之家 11 月 17 日消息，据日经亚洲今天（17 日）上午报道，韩国 AI 音乐项目 MEOMURU 推出的《你成为梦想中的大人了吗？》登顶 Melon TOP100，成为第一首登上韩国主要音乐榜单榜首的 AI 辅助制作歌曲。

该曲在当地时间 13 日登上 Melon TOP100 榜首，截至当地时间 16 日仍稳居第一。报道指出，这首歌曲甚至击败了知名 K-pop 偶像的新歌。截至当天，播放量突破 2290 万次，30 多岁和 40 多岁的听众合计占比超过 50%。

IT之家注：Melon 是韩国互联网巨头 Kakao 旗下的音乐流媒体平台，TOP100 是该平台推出的音乐排行榜。

《你成为梦想中的大人了吗？》今年 6 月发行，歌曲频繁出现在 Instagram 等社交平台的短视频中，逐渐受到更多听众喜爱。

歌曲从 10 月前后开始在韩国各大音乐榜单上走红。有观点认为，其抒情风格的旋律和歌词抚慰了不少承受日常生活压力的听众。

歌曲采用美国 AI 音乐生成平台 Suno 制作的人声，歌词创作、编辑等其他环节则由真人词曲创作和制作团队完成。据悉，Suno 能够根据用户输入的主题、风格等要求，生成一首约 3 分钟的歌曲，即使完全没有音乐制作经验，也能轻松上手。