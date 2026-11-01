IT之家 11 月 18 日消息，苹果 Apple Store 在线商店昨晚发布了 6.10 版本升级，更新日志显示为“多种改进和性能增强”。

据用户反馈，该版本的 Apple Store 终于完成了对 iPhone Duo 的适配。值得一提的是，如今距离 iPhone Duo 开售已过去约三周时间。

据IT之家昨日报道，苹果全球营销高级副总裁格雷格 · 乔斯维亚克（Greg Joswiak）宣布，目前已有超过 20 万款应用针对 iPhone Duo 完成优化，较本月早些时候公布的 10 万款增长一倍。

他表示，开发者对 iPhone Duo 的支持速度超出预期，优化应用数量在一周多时间内实现翻倍。他期待开发者围绕这款设备推出更多应用体验。

延伸阅读

iPhone Duo 是苹果首款折叠屏 iPhone，于 2026 年 10 月 23 日在全球 Apple Store 零售店正式开售，国行起售价为 RMB 15,999。这款被苹果称为“革命性”的新机可通过全球 Apple Store、apple.com 官网及 Apple Store App 购买，消费者还可选择 Apple Trade In 以旧换新、Apple Upgrade 月租方案等。

该机内屏为 7.6 英寸可折叠超视网膜 XDR 显示屏，外屏为 5.4 英寸，内屏显示面积较 iPhone 18 Pro Max 大约 50%，搭载 A20 Pro 芯片。iPhone Duo 仅支持 eSIM 激活运营商网络，在中国大陆中国移动、中国电信和中国联通均可提供 eSIM 支持。

按照苹果的统计口径，只有使用 iOS 27.1 SDK 及更新版本构建的应用才会被纳入优化适配名单，开发者需借助 Xcode 27.1 重新编译应用，并可在设备预览工具中查看应用在 iPhone Duo 各种折叠姿态和方向下的表现。此外，苹果要求从 2027 年 4 月起，提交的应用和游戏都需包含 iPhone Duo 截图。