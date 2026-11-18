IT之家 11 月 18 日消息，英伟达今日发布 2027 财年（2026 年 1 月 26 日～2027 年 1 月 31 日）前三季度（2026 年 1 月 26 日～2026 年 10 月 25 日）及第三财季（2026 年 7 月 27 日～2026 年 10 月 25 日）报告：

2027 财年前三季度 营业总收入 ：2936.81 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1.96 万亿元人民币），同比增长 98.69%

毛利润 ：2199.76 亿美元（现汇率约合 1.47 万亿元人民币），同比增长 114.88%

毛利率 ：74.9%，同比增长 5.6 个百分点

归母净利润 ：1832.97 亿美元（现汇率约合 1.22 万亿元人民币），同比增长 137.72%

经营现金流 ：1226.75 亿美元（现汇率约合 8193.78 亿元人民币），同比增长 84.39%

自由现金流 ：1136.72 亿美元（现汇率约合 7592.45 亿元人民币），同比增长 84.31%

基本每股收益 ：7.58 美元（现汇率约合 50.63 元人民币）

稀释每股收益 ：7.55 美元（现汇率约合 50.43 元人民币）

资产负债率 ：28.4%

2027 财年第三财季 营业总收入 ：1158.44 亿美元（现汇率约合 7737.52 亿元人民币），同比增长 103%，环比增长 20%

毛利润 ：866.76 亿美元（现汇率约合 5789.31 亿元人民币），同比增长 107.12%，环比增长 20.15%

毛利率 ：74.8%

归母净利润 ：652.87 亿美元（现汇率约合 4360.69 亿元人民币），同比增长 105%，环比增长 9%

经营现金流 ：482.53 亿美元（现汇率约合 3222.94 亿元人民币），同比增长 103.17%，环比增长 100.41%

自由现金流 ：437.77 亿美元（现汇率约合 2923.98 亿元人民币），同比增长 98.18%，环比增长 105.13%

基本每股收益 ：2.71 美元（现汇率约合 18.1 元人民币），同比增长 106.87%，环比增长 10.16%

稀释每股收益 ：2.7 美元（现汇率约合 18.03 元人民币），同比增长 108%，环比增长 10%

资产负债率：28.4%

AI 解读 英伟达 2027 财年前三季度累计营收与盈利规模大幅超出华尔街市场一致预期，核心数据全面创历史新高。 前三个财季累计业绩亮点 2027 财年前三个财季累计实现营收 2936.81 亿美元（现汇率约合 1.96 万亿元人民币）、归母净利润 1832.97 亿美元（现汇率约合 1.22 万亿元人民币），毛利润 2199.76 亿美元（现汇率约合 1.47 万亿元人民币），GAAP 毛利率 74.9%，经营活动现金流净额 1226.75 亿美元（现汇率约合 8193.78 亿元人民币），自由现金流 1136.72 亿美元（现汇率约合 7592.45 亿元人民币）。公司 Vera Rubin NVL72 平台已正式出货，创下公司史上最快产品爬坡速度，数据中心业务持续成为增长核心引擎。 股东回报与经营展望 公司董事会批准新增 1500 亿美元（现汇率约合 1 万亿元人民币） 股票回购授权，无到期限制；单季度向股东返还现金 281 亿美元（现汇率约合 1876.87 亿元人民币），期末剩余回购额度 2273 亿美元（现汇率约合 1.52 万亿元人民币）；下季度展望营收 1300 亿美元（现汇率约合 8683.03 亿元人民币），GAAP 与非 GAAP 毛利率指引区间 71%。公司当前在全球 AI 加速计算领域保持绝对龙头地位，机构评级整体偏多。

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