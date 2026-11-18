IT之家 11 月 18 日消息，德国汽车零部件制造商博世（Robert Bosch GmbH）正在初步讨论出售其部分印度技术业务，印度最大 IT 服务提供商塔塔咨询服务公司（TCS）已成为潜在买家之一。

据印度媒体《Mint》今日报道，博世正在评估剥离部分技术和产品开发业务的方案，以控制成本。目前相关谈判仍处于早期阶段，交易尚未敲定，预计下个月将进一步提交董事会层面讨论，之后才会作出决定。

博世于 1997 年在印度班加罗尔设立技术部门，最初名为博世全球软件技术公司（Bosch Global Software Technologies，BGSW），此后又在海得拉巴、浦那和哥印拜陀设立业务部门。此外，博世还在越南、波兰和墨西哥设有相关技术业务。

报道称，博世全球能力中心（GCC）目前共有 2.89 万名员工，其中约五分之四位于印度，班加罗尔部门约占印度员工的一半。此次拟出售的业务主要涉及工业工程岗位，预计影响约 3000 名员工。如果交易完成，这些员工可能转入 TCS。

需要注意的是，Robert Bosch GmbH 与在印度上市的博世有限公司（Bosch Ltd）并非同一业务主体。前者是德国博世集团母公司，后者主要负责在印度生产和销售汽车零部件，并不直接管理上述全球能力中心业务。

对于此次交易，《Mint》表示尚无法独立确认是否存在其他潜在买家，也无法确定相关技术业务是否会拆分出售给多家公司。该媒体向博世和 TCS 发送的询问邮件截至报道发布时均未得到回复。

近年来，跨国企业将部分印度业务出售给印度本土企业的交易逐渐增多。对跨国企业而言，这种方式有助于降低内部技术运营成本；对印度 IT 服务商而言，则可以通过收购技术团队并签订多年服务合同，获得相对稳定的长期收入。

TCS 此前已经参与多起类似交易。今年 10 月 1 日，该公司宣布收购美国零售商百思买（Best Buy）的印度技术中心，交易涉及员工转入 TCS，并由后者根据多年期协议运营 AI 原生能力中心。

今年 8 月 24 日，TCS 还宣布以 3.73 亿美元（现汇率约合 24.92 亿元人民币）收购保时捷旗下德国管理与 IT 咨询公司 MHP，同时获得一份为期五年、价值 14.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 96.86 亿元人民币）的 IT 现代化合同。

此外，印度 IT 企业 HCLTech 今年 7 月以 1,050 万美元（现汇率约合 7,013.9 万元人民币）收购美国保险公司 Guardian Life 的全球能力中心业务，涉及近 2000 名员工；Wipro 则在今年 4 月获得新加坡食品加工企业 Olam Group 一份价值 10 亿美元（现汇率约合 66.8 亿元人民币）、为期八年的合同，随后以 3.75 亿美元（现汇率约合 25.05 亿元人民币）收购其 IT 部门 Mindsprint。