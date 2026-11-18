IT之家 11 月 18 日消息，VAIO 现已更新旗下笔记本电脑产品 F16 和 Pro BM。新品采用英特尔 Wildcat Lake 平台，最高可选 32GB 内存。

▲ VAIO F16

据介绍，VAIO F16 和 Pro BM 均配备 16 英寸防眩光屏幕，前者提供 WUXGA（IT之家注：1920*1200）和 WQXGA（2560*1600）面板，后者仅提供 WUXGA。

▲ VAIO Pro BM

配置方面，F16 可选英特尔酷睿 7 350、酷睿 5 320 和酷睿 3 304 处理器；Pro BM 可选酷睿 7 360、酷睿 7 350、酷睿 5 330 和酷睿 5 320，所有处理器均集成英特尔核显及 NPU。

同时，F16 提供 8GB/16GB/32GB LPDDR5X 内存，以及 512GB/1TB SSD；Pro BM 可选 16GB 或 32GB 内存，搭配 512GB SSD。两款笔记本的内存均采用板载设计，无法自行升级。

此外，这两款笔记本的机身尺寸相同，长宽高均为 358.3*255.6*16.6～19.9mm。个人定位的 F16 提供海军蓝、缎面金和缎面银三种选择，商务定位的 Pro BM 则采用深金属灰配色。两款笔记本均配备 2 个 USB Type-C 接口，以及 2 个 USB-A、HDMI、1GbE、SD 读卡器和 3.5mm 音频接口，均支持 Wi-Fi 7 和蓝牙 5.4。