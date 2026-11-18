IT之家 11 月 18 日消息，据 Dexerto 当地时间 11 月 17 日报道，巴西警方逮捕了一名当地电子产品商人，怀疑其将炸弹藏入一台 Xbox 360 并故意在竞争对手新店开业当天引爆，以杀害对方。

此次事件发生在巴西圣安德烈市（Santo André），该市位于圣保罗附近。此次爆炸造成店铺严重损毁，但店主和另一名在场人员及时逃离，均未死亡。

警方怀疑，39 岁的商人埃弗顿・吉田津・利马（Everton Yoshizumi Lima）策划了这起袭击，安排他人将经过改装的 Xbox 360 送到竞争对手的店铺，谎称游戏机需要进行改装才能运行游戏。

监控录像显示，一名送货人员将游戏机送到店内，店主随后将其放进抽屉。大约 40 分钟后，藏在游戏机内部的爆炸装置突然引爆。警方认为，负责送货的人员可能并不知道游戏机内藏有炸弹。

另一段监控录像记录了爆炸发生前的情况。店主和另一名人员察觉异常后，立即试图逃离建筑物。数秒后，游戏机发生爆炸，冲击波损坏了店内家具和电子设备，并炸毁部分天花板。IT之家注意到，两人虽然受到爆炸波及，但最终仅受轻伤。

警方的法证分析发现，爆炸装置内部装有两个加压易燃液体气瓶和一个定时装置。调查人员认为，该装置可能旨在杀害店铺经营者，但好在两个爆炸装置中只有一个成功引爆。

警方怀疑，利马作案的动机是排挤新进入当地市场的竞争对手。利马名下拥有三家电子产品商店，其中两家位于发生爆炸的同一条街道。事发店铺的前任经营者此前也曾报告遭到破坏，但当时并未将相关事件与利马联系起来。

值得注意的是，警方最初调查利马时，涉及的只是一起涉嫌盗窃摩托车的案件。警方在其经营场所找到他后，通过身份和犯罪记录核查，发现其因上述爆炸案面临尚未执行的逮捕令。目前，利马正因涉嫌使用爆炸装置实施加重谋杀未遂接受调查，案件仍在进一步处理中。