微软 Xbox 360 数字商店即将关闭，海量游戏迎来折扣

IT之家 5 月 15 日消息，微软此前宣布即将于今年 7 月关闭 Xbox 360 数字商店，为纪念这一陪伴玩家多年的游戏主机，微软与发行商合作，为 Xbox 360 数字游戏提供大幅折扣，其中既包括《汤姆克兰西》和《古墓丽影》等经典大作，也有《舞力全开》和《益智街机》等休闲娱乐类作品。

“为了庆祝 Xbox 360 的辉煌历史，我们携手众多发行商合作伙伴，为玩家们带来线上商城和主机商店的钜惠折扣。”微软在最新博客中写道，他们将分别在 6 月和 7 月更新折扣清单，所有折扣都将持续到商店关闭。

微软强调，商店关闭仅影响玩家购买新游戏和内容，已经购买的 Xbox 360 游戏和 DLC 仍然可以在主机上正常玩。

Xbox 360 数字商店的关闭日期为 7 月 29 日，届时主机上的微软影视应用也将停止运行。不过好在是，玩家仍然可以通过向下兼容功能在 Xbox One 和 Xbox Series X / S 主机上畅玩 Xbox 360 游戏。

IT之家附目前参与降价的游戏列表如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。