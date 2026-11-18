IT之家 11 月 18 日消息，科技媒体 Phoronix 发布博文，报道称英特尔已于 11 月 14 日向 Linux 内核邮件列表提交内核补丁，这是面向下一代处理器 Coral Rapids 和 Razor Lake 的首批内核补丁。

这批补丁目前主要是为两款新处理器建立 CPU 家族与型号识别信息，属于硬件正式上市前的“早期适配”步骤，两款产品预计要到 2028 年才会正式出货。

其中 Coral Rapids 是英特尔明年推出的 Xeon Diamond Rapids 服务器处理器的后续产品，被识别为 Family 19 Model 8，主要面向数据中心、云计算和 AI 等高负载场景。

而 Razor Lake 则是即将推出的 Nova Lake 桌面及移动处理器的继任者，覆盖台式机、笔记本等产品线，从补丁来看该平台至少存在“Razor Lake”、“Razor Lake-S”、“Razor Lake-U”和“Razor Lake-L”四个内部标识。

从标识符看，“Razor Lake”与“Razor Lake-S”分别对应 0x06 和 0x0A，预计面向桌面平台；而“Razor Lake-L”（0x07）和“Razor Lake-U”（0x09）则更可能用于移动端。IT之家附上相关图片如下：

其中，S 常被外界理解为桌面高性能版本，U 通常代表低功耗、注重续航的移动处理器，L 则可能面向更轻薄的笔记本或特定低功耗形态。此外本次补丁中并未出现“Razor Lake-H”这一常见高性能移动平台命名。