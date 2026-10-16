曝英特尔将推 8E + 4Xe 版 "Panther Lake" 锐炫 G 掌机处理器

IT之家 10 月 16 日消息，硬件诊断监控软件 HWiNFO 近日在其版本历史记录页面更新了即将到来的变化，包括“新增 Panter Lake-H 080”“增强对 Nova Lake-E 和 Razor Lake-S 的支持”。

IT之家注："Panter Lake" 很明显是一个误输入，指的应该是 "Panther Lake"。

消息人士 @jaykihn0 今日对上述 "Panther Lake-H 080" 和 "Nova Lake-E" 进行了解释：

"Panther Lake-H 080" 是一款采用 0P + 8P + 0LP-E + 4Xe 设计的 "Panter Lake" 处理器，隶属于锐炫 Arc G 系列。其定位显然低于现有的 Arc G3 Extreme 和 Arc G3 标准版。

"Nova Lake-E" 指的是面向边缘领域的 "Nova Lake" 处理器，归属 "Xeon E" 产品序列，与 W980 芯片组匹配。其无任何 LP-E 核心，要么仅包含性能 P 核，要么仅包含能效 E 核。

参考

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。