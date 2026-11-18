IT之家 11 月 18 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（11 月 17 日）发布博文，报道称苹果扩展“自助维修计划”（Self Service Repair），现已面向 iPhone Duo 提供原厂替换零件、专用工具和官方维修手册。

对于有动手能力、且“自助维修计划”覆盖地区（主要为美国、加拿大和欧洲）的用户而言，如果使用 iPhone Duo 过程中出现故障，不需要前往苹果 Genius Bar，可以直接从苹果官方自助维修商店购买原厂替换零件，并租用或购买维修工具，按照官方手册自行完成设备维修。

IT之家援引博文介绍，用户可选购的零件涵盖内外显示屏、双电池、后盖玻璃、摄像头、FaceTime 前置摄像头、逻辑板、USB-C 接口、扬声器、麦克风、触感引擎、音量键，以及 Touch ID 与相机控制组件等。

苹果还提供完成维修所需的专用工具和耗材，包括胶水切割器、吸盘、尼龙撬棒、胶水清除工具、扭矩螺丝刀及螺丝等；这些工具既可随维修套装获得，也可单独购买。

苹果还发布 iPhone Duo 官方分步维修手册，内容覆盖内外屏、电池、摄像头和逻辑板等关键部件的更换流程。用户可在下单前查阅手册，评估自己是否具备动手能力。

苹果自 2022 年推出该计划，允许符合条件地区的用户和独立维修人员购买原厂零件并自行维修受支持设备。此次扩展意味着，iPhone Duo 用户无需预约 Genius Bar，也能完成部分常见维修。