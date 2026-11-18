IT之家 11 月 18 日消息，中国当代知名童话作家、“童话大王”郑渊洁 11 月 17 日发声，恢复停更两年的自媒体，表示最近自己遇到了一件特别振奋和不可思议的事：

对动画制作绝对是门外汉可以说一窍不通的我，居然斗胆使用 AI 将我自己的童话作品制作成了动画短片！我授权抖音账号“郑渊洁童话世界”（抖音号 83425404836）发布我根据我自己的童话作品使用 AI 技术手搓的动画短片，供读者朋友免费观看。

郑渊洁表示：随着 AI 科技浪潮的光临，我认为免费欣赏精神和文化作品是势不可挡的历史潮流，既然不懂动画制作的作家能依靠 AI 制作动画片取代职业动画师，不懂文学创作的人也能依靠 AI 写出优秀的文学作品。用读书破万卷下笔如有神形容 AI 很贴切。全民都能创造精神文化作品势不可挡，因为所有精神和文化作品都是全人类的共同财富。

郑渊洁还称：我给不相信 AI 能让作家失业的作家提个醒，您测试写作的一准是免费 AI，您换最贵的付费 AI 再试试，您肯定会焦虑和夜不能寐。

IT之家注意到，郑渊洁在视频最后还祝贺 00 后：你们真的赶上可以免费享用精神文化作品、以及没有门槛人人可以参与创作精神文化作品的知识平权好时代了。

郑渊洁是中国当代知名童话作家，被誉为“童话大王”，其笔下的皮皮鲁、鲁西西、舒克、贝塔等经典形象影响了几代中国读者。

IT之家注意到，抖音账号“郑渊洁童话世界”目前已经上传了几段动画视频，主要改编了郑渊洁十二生肖童话、儿童科普内容等。

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