IT之家 11 月 18 日消息，腾讯混元今日宣布开源 Hy4 flash 模型，包含 Hy4 flash、Hy4 flash-FP8 和 Hy4 flash Base，开发者可在 GitHub、 Hugging Face、ModelScope 和 GitCode 下载部署。

腾讯混元官方预告，正在加速开源 Hy4 模型，敬请期待。

Hy4 flash 定位迄今性价比最高的 Hy 模型，总参数量 224B，其中包含 64B Engram 参数，每个 token 激活 12B 参数，支持多模态输入与 100 万 token 上下文长度，API 价格较 Hy4 大幅降低。

Hy4 flash 已在腾讯云 TokenHub、WorkBuddy、元宝、企业微信、QQ、ima、Marvis 等产品上线。

IT之家附 Hy4 flash 开源地址如下：

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