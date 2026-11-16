腾讯总办号召 AI 时代再创业，官方公布原文

IT之家 11 月 16 日消息，11 月 16 日，腾讯文化发布《总办号召 AI 时代再创业，“心态归零”》一文，谈到了引发舆论热议的腾讯司庆讲话内容。

腾讯文化表示，公司 28 岁生日这天，把一年一度的总办 LinkTime 做成了一档特别的播客 —— 和总办们坐在一起，聊了聊 AI 时代的机会、挑战与选择。“结束之后，陆续收到各种反馈，包括传到离谱的一些外部猜测”。

腾讯文化在文中提到：“但面对技术变革的巨浪，没有人是旁观者。所有人都要做出选择。如果不想被颠覆，真正重要的事只有一件：一起动起来。正如 Pony 和 Martin 在 LinkTime 里谈到的，能够参与这场巨大的科技变革，并且站在前沿，这是我们的荣幸。我们的业务要站起应战，组织也要适应新的变化快速变革。”

公司 28 岁生日这天，我们把一年一度的总办 LinkTime 做成了一档特别的播客 —— 和总办们坐在一起，聊了聊 AI 时代的机会、挑战与选择。

结束之后，陆续收到各种反馈，包括传到离谱的一些外部猜测。

但面对技术变革的巨浪，没有人是旁观者。所有人都要做出选择。如果不想被颠覆，真正重要的事只有一件：一起动起来。正如 Pony 和 Martin 在 LinkTime 里谈到的，能够参与这场巨大的科技变革，并且站在前沿，这是我们的荣幸。我们的业务要站起应战，组织也要适应新的变化快速变革。

下面是 2026 总办 LinkTime 现场笔记（纯干货）。

1、上船应战，准备新的打法，找到新的高地

大航海时代，不进则退；工业革命，落后就挨打。现在进行的智能革命如果不投入拥抱，就是被颠覆。这是一个生死存亡的问题。

随着算力的不断投入，AI 无疑将带来范式的变革，渗透到更多行业只是时间问题。而且特点是变化速度很快，在短时间内就能实现指数级增长，也能快速去颠覆传统业务。在这个改变世界的技术里，我们要义不容辞冲在前面，坚定投入。

和之前降本增效不同，上次是被动降本，这次是主动增效 ——AI native 业务、模型和产品要逆流而上；所有业务都要面向 AI 时代再创业，实现效率和创造力的极致提升，也让我们给用户创造的价值再次提升。当下国内竞争激烈，AI 变现尤其困难，更需要把我们处于 AI 前沿的身位和洞察放到业务里面。

浪已经杀过来了。一些核心业务看起来地位稳固，但 AI 的进展飞快，远处的浪潮已经在吞没一个个山丘了，你不能还坐着欣赏。大家要着急，赶紧站起来准备新的打法，找到新的高地。陆战变海战，陆军变海军，大家都要搬运物资，转变技能，迅速上船应战。

我们正在经历一个大格局的变化，选出能够适应新的打法和新的战场的人，必须干脆、直截了当。组织也要扁平化。核心业务原来是陆军守，要升级、提效，一半人负责守住，另一半人去打新的战役，一起用 AI 干更多的事。现在不是和平年代了，大家不能自以为站在高处很安全，或者等着人哄、谈好条件利益才上船。

2、做以人为本的 AI，能投是荣幸

现在大家都关心 AI 会不会安全，会不会对人产生负面影响。我们有自己的核心价值观。这个世界需要多样化的 AI，才能把 AI 变得安全。我们要做以人为本的 AI：首先要坚持 AI 必须造福人类和社会；第二 AI 必须是由人控制的；第三，AI 要让人的创造力得到赋能。这就是我们为什么要大力投入 AI 的原因。

投入很大，是因为 AI 发展还在早期，当前所有基建和算力都需要自建，而且在所有人都投入的情况下，价格飞涨。但如果现在不投，以后可能连参与的机会也没有。但我们也非常务实，不仅看长期和全局，也要在能力范围看投入产出比，看到底能创造多少价值。

某种程度上，可以说我们过去 28 年的存在就为了今天可以投入这样一个改变世界的技术潮流。不是每家公司都有机会加入，能够投入、参与这场巨大的科技变革，并且站在前沿，这是我们的荣幸。

在这场全球变革里，我们相信这些投入肯定有回报。这个回报可能是我们 AI 原生业务不断发展，创造新的价值，也有可能是现有业务向 AI 时代更快再创业带来的增值。我们扎根于中国，我们拥有在性价比上竞争力很强的模型，如果我们让地球上各个地方的人都能用上 AI，同时深刻改变各个行业，这将创造巨大的价值。

3、我们的 AI 金字塔初见雏形，智能应用的开发刚刚开始

我们的 AI 业务要一层层看。金字塔的核心是模型，现在我们已经进入国内第一梯队，接下来不断迭代，推动智能的成本指数级下降。小微是每个人的私人 AI 助理，随着能力的迅速增长，它的目标是让大家实现“token 自由”。而元宝未来可以成为每个人决策和资讯的参谋。WorkBuddy 就是你的员工，它在短短 8 个月内成为中国提供最多 token 的单一 AI 产品，展示了 AI 时代的生长速度。这些 AI 产品，可以覆盖用户每天的需求。

WorkBuddy 是我们 AI native 第一个跑出来的产品，也希望之后我们内部更多团队可以和 AI 有乘数效应，创造出更多新的 AI native 产品。

现在 AI 在应用层面的开发才刚刚开始，如同工业化早期刚刚发明用电力来照明，还没有出现各种电器和把电力用于生产。未来更大的智能应用将发生在生产中，跟千行百业结合，还有很多机会值得我们投入。

这个过程中，资源有限，注意力也有限，所以一定要找准定位，发挥我们的优势。

4、心态归零，加快速度，提升要求，打破山头

心态归零，所有核心业务每一个团队都要面向 AI 时代再创业，抛掉身上的包袱，拥抱 AI 新时代。所有人都要动手做事，整个组织有机化。每个人快速提升能力，每个组织重新变化、扁平化，以小团队为作战单元。

打破过去的管理流程。整个管理方式以及做事方式都要通过 AI 重新设计，在现有业务上再延伸竞争力，让成本、效率可以再优化，获取更多的商业化能力，甚至创造出新的需求 —— 它也许是现有路径上的新需求，也许是一个全新的 AI 产品。

我们要加快速度，马上反馈，马上决策，马上行动；我们要提升对所有人的要求。重新组建混元团队的时候，一个重要的体会就是：人才密度的定义不只是你有多少特别有能耐的人，还取决于团队所有人的能力能否向上拉齐。

组织变革要加快，未来不一定要那么多管理岗位，不要让中间传话的不想动还霸占地盘的干部成为阻碍，山头主义、地盘意识都要完全打破。很多基层同事很有动力和激情利用 AI 发挥自己的聪明才智，他们有机会成为一个非常好的贡献者，但是受制于很多旧有的架构和组织。我们要对此做更大的调整，让更多有机的小团队做大事，组织更灵敏地变化。

5、所有人先动起来，在新的时代同努力，再出发

先动起来才能找到机会。不动不改，走出第一步的勇气都没有的话，就没有未来了；什么都要问清楚才动身，也没机会。

过去 28 年我们经历很多，很多次变革都非常惊险，是自上而下和自下而上合力的结果。这次也是一样。我们给更好的土壤、更好的机制，让有想法的员工能够从下面冒上来，一旦新业务培育成功，我们全力以赴支持，兄弟部门也全力支持，最终平台和用户大家都受益。

只要我们真正动起来，全面拥抱这个新的时代变革，把腾讯的价值观做到极致，就可以克服困难，产生巨大的生产力。首先是我们的正直，“用户为本、科技向善”已经在腾讯扎根；第二很多团队都有很强的自下而上、由内而外的创造力和意愿，我们一定要把这种创造力发挥出来；第三是协作，公司很大，有部门墙，但在生死之战中，你帮我挡住后面，我帮你看住前面，协作自然就会出来。游戏、金融、安全等团队都把他们的能力跟模型进行了 Co-Design，带来了 Hy 能力的提升，我们可以进行更多这样的参与和推动，同时再把混元的能力拉进自己的业务里，让业务有质的提升，创造新的场景；在进取这块，我们还可以更加进取。

期待所有小伙伴们可以把焦虑转为兴奋，把等待和观望的情绪转换为全情投入，核心业务面向 AI 时代再创业，同时支持 AI native 模型、业务的发展，让我们腾讯的价值观在 AI 时代闪闪发光。