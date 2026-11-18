IT之家 11 月 18 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（11 月 17 日）发布博文，报道称苹果面向 Apple 创作坊（Apple Creator Studio）用户，升级视频剪辑软件 Final Cut Pro，新增集成 MotionVFX 功能。

IT之家曾于今年 3 月报道，苹果收购 Final Cut Pro 插件公司 MotionVFX，在本次更新后，该公司的素材库被直接纳入 FCP，涵盖模板、标题、主题、特效、版式和转场等创作者常用资源。

功能方面，用户可将 MotionVFX 图形和特效直接拖入视频时间轴，也能在场景中添加 3D 标题和图形。新功能支持将 3D 元素放置在移动表面，或依据镜头运动匹配自然景深，从而提升视频的立体感与真实感。

新版还改进遮罩功能，创作者可以更快为视频中的人物或物体添加轮廓、强调效果和运动轨迹；静态照片、插画还可被转换为动画。

苹果同时新增“内容中心”（Content Hub），提供素材视频、照片、图形和背景。创作者还能通过文字描述在 FCP 内生成图像，并继续编辑。项目中的任意图像可打开至 Pixelmator Pro 修改，完成后再回传至 Final Cut Pro，形成更顺畅的图像处理流程。

这些新功能仅向 Creator Studio 订阅用户开放。该订阅每月 12.99 美元（IT之家注：现汇率约合 86.8 元人民币）（国内月费为 38 元，年费为 380 元），包含 Final Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro、Motion、Compressor，以及 Pages、Keynote、Numbers 等应用的部分高级功能。