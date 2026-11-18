IT之家 11 月 18 日消息，据韩媒 ZDNET Korea 报道，研调机构 TrendForce 当地时间今日在韩国首尔举行的活动上发布了对 2027 年存储半导体市场的展望。

该机构认为，随着新的 NAND 产能逐步开出，闪存价格有望从明年第 2 季度开始下行；另一方面，由于新增产能有限、HBM 挤压供给，通用 DRAM 价格在 2027 年底前不会下降。



2026Q4 2027Q1 2027Q2 2027Q3 2027Q4 通用 DRAM 价格环比变化 +10~15% +5~10% +3~8% +0~5% +0~5%

机构预计，HBM 在三大内存供应商（三星电子、SK 海力士、美光）的整体 DRAM 晶圆产出中的占比预计将从今年的 23% 进一步提升至近 30%。

其认为 HBM4 的每 Gb 价格将从今年的 2.05 美元上涨至 3~5.5 美元，HBM4E 的单价也将达到 5 美元 / Gb 以上。

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