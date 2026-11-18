IT之家 11 月 18 日消息，特斯拉正在全球人流最密集的区域之一宣传其 FSD（监督版）。长期关注特斯拉动态的索耶 · 梅里特（Sawyer Merritt）分享了一段视频，展示了特斯拉首次在纽约时代广场投放的 FSD 广告，这则广告将在 11 月剩余时间内持续播放。

广告出现在大通银行（Chase）的弧形巨型广告屏上，画面不断切换，展示 FSD（监督版）在实际驾驶场景中的表现。广告重点突出两组数据：“启用状态下，安全性比人类驾驶员高出 7 倍”以及“全球累计行驶里程超过 150 亿英里（IT之家注：约 241.4 亿公里）”。

整个广告还多次出现 Chase 的品牌标识，并宣传特斯拉与 Chase 在汽车融资方面的合作。

长期以来，特斯拉一直较少采用传统广告形式，主要依靠用户口碑、社交媒体和粉丝群体进行宣传。直到 2023 年，该公司才开始尝试投放付费广告。

这次广告的特别之处在于，特斯拉推广的不是汽车，而是软件服务。

今年第三季度，FSD 订阅用户数量达到创纪录的 174 万人，北美地区 75% 的新车订单都包含了这项功能。特斯拉当时还表示，越来越多的消费者来到门店，目的不是看车，而是亲自体验 FSD。

扩大 FSD 订阅用户规模已经成为埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的重要目标，此前有知情人士透露，马斯克亲自决定从新车订单中取消基础版 Autopilot，以推动更多用户订阅 FSD。特斯拉最近还推出了 FSD 推荐计划，希望借助现有用户扩大口碑传播。

与此同时，FSD 在欧洲市场也开始取得进展。芬兰最近成为欧盟第 11 个批准该功能的国家，而欧盟预计将在 12 月就整个欧盟范围内的批准事宜进行投票。

时代广场并不是近期展示马斯克旗下产品的唯一大型屏幕。

SpaceXSI 正在拉斯维加斯的 Sphere 球形巨幕上为 Grok Bot 投放广告，将这座巨型建筑打造成一个蓝色的 Grok Bot 赛车头盔造型，画面下方还展示了拉斯维加斯大奖赛赛道。

广告最后出现了大量色彩鲜艳的 Grok Bot 角色，集中展示这款产品在销售、客户支持等领域的应用能力。

特斯拉最近也已经将 Grok Bot 引入旗下汽车，允许驾驶员通过 AI 智能体，在无需动手操作的情况下处理日常事务和各种任务。

随着欧盟范围内的 FSD 批准计划将在下个月迎来关键进展，特斯拉未来或许还会推出更多 FSD 主题广告。