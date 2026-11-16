无方向盘的特斯拉 Cybercab 支持触屏手动驾驶，仅限低速应急场景

IT之家 11 月 16 日消息，特斯拉已将 Cybercab 无人驾驶出租车的私人使用版售价定为 2.999 万美元（IT之家注：现汇率约合 20 万元人民币），并计划很快向用户发出购车邀请。这将使其成为特斯拉有史以来最便宜的车型。不过，与入门版 Model 3 后轮驱动版相比，Cybercab 看似低廉的售价背后，却隐藏着一笔不小的长期开销。

想要提车，用户必须同意每月向特斯拉支付 299 美元（现汇率约合 1,997 元人民币），用于订阅无监督版 FSD 软件。没有这项服务，Cybercab 就无法正常发挥其主要功能。

不过，如果有需要，车主仍然可以手动操控车辆。

在 Cybercab 的《自动驾驶订阅协议》中，特斯拉详细规定了车主与公司之间有关车辆维护和运营的责任划分。其中一个不起眼的段落，还介绍了一种颇为特别的手动驾驶方式。

协议显示，任何持有有效驾驶执照的人，都可以通过仪表台中央那块 24 英寸超大触摸屏上的虚拟操控界面驾驶 Cybercab。

这种手动驾驶模式主要用于处理无监督版 FSD 难以应对的特殊场景，例如在室内或私人车道上调整车辆位置，帮助 Cybercab 脱离自动驾驶系统无法处理的困境。例如，在参加汽车展览时，特斯拉就会使用这种模式，将无人驾驶出租车移动到展会指定的展位。

不过，这种模式显然无法用于正常道路行驶，因为车辆在手动模式下的最高时速仅为 2 英里（约 3.2 公里）。因此，其实际上只是为紧急情况和特殊场景准备的辅助操控方式。

按照 2.999 万美元（现汇率约合 20 万元人民币）的售价，再加上每月 299 美元（现汇率约合 1,997 元人民币）的订阅费，Cybercab 看起来更像是一笔麻烦不少的消费。尤其是，目前它只能在特斯拉少数几个开展 Robotaxi 试点运营的城市中，在划定的地理围栏区域内使用。

不过，按照特斯拉一贯的市场表现，愿意第一时间尝鲜的用户恐怕不会少。毕竟，这款既没有方向盘、也没有踏板的汽车，本身就是一个相当具有未来感的产品。

随着产能和销量迅速提升，特斯拉希望能够将自动驾驶订阅费降至每月 115 美元（现汇率约合 768 元人民币）。这一价格将接近目前其他特斯拉车主订阅 FSD 和车联网服务的费用。