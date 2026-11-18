IT之家 11 月 18 日消息，据日经亚洲报道，软银集团创始人孙正义周三表示，早年错过投资 Anthropic 的机会是他所犯的“错误”之一，并对自己在追逐人工智能雄心时选择押注竞争对手 OpenAI 的决定表示遗憾。

“当我亲自见到（Anthropic 创始人）达里奥 · 阿莫迪时，我觉得他非常了不起，”孙正义在东京举行的活动上说道，“我真希望当时投了资。”

孙正义透露，软银曾探讨过投资 Anthropic 的可能性，但当时已决定支持 OpenAI，并已开始向该公司投入资金。“当时的想法是，不应该‘同时追两只兔子’，”他说。

尽管承认从投资策略的角度来看，支持多家公司通常是明智之举，但孙正义指出，要建立稳固的合作伙伴关系，有时需要对某一家特定公司投入更多资源。

“你必须在某些投资上投入更多权重，否则就无法真正成为合作伙伴，”他说，“要在选择单一合作伙伴与多个合作伙伴之间找到恰当的平衡，并非易事。”

“不过，Anthropic 确实是一家非常出色的公司，”他补充道。

IT之家注意到，孙正义发表上述言论之际，Anthropic 正准备在本周上市。此次上市备受瞩目，它将考验投资者对人工智能企业的兴趣 —— 尤其是在科技股剧烈波动，且市场对大规模基础设施支出日益担忧的背景下。

不过，孙正义驳斥了有关“人工智能热潮已演变为泡沫”的说法。“人工智能才刚刚起步，”他说，“那些称其为泡沫的人，根本没看清重点。”

他回忆起 2000 年互联网泡沫破裂后，由于软银当时资金不足，无法继续进行投资，令他深感遗憾。尽管近期人工智能相关股票出现波动，但孙正义认为，现在正是为未来增长奠定基础的时刻。

“幸运的是，这一次我们拥有一定的财务回旋余地，”他在谈及软银的投资能力时表示。

与此同时，孙正义还为软银“以投资为主导”的模式进行了辩护。此前，这种模式曾招致批评，有人认为软银本质上不过是一家投资公司而已。“我的目标不是通过投资赚钱，而是通过投资创造未来。”他表示，资本是构建企业的工具，而非终极目的。

孙正义指出，软银人工智能战略的四大支柱（模型、芯片、数据中心基础设施以及物理形态的 AI）现已明确，各项筹备工作也已基本就绪。他将这一策略比作日本棋类游戏“黑白棋”（Othello）中占据四个角落的布局，认为这比单纯在某个领域占据主导地位更具优势。

这意味着软银需要在整个生态系统中支持多家相互竞争的企业。尽管软银投资了 OpenAI，但孙正义表示，其芯片和数据中心基础设施也应服务于其他 AI 开发者，包括 Anthropic。“如果我们只支持 OpenAI，就无法成为一个平台，”他说。

孙正义认为，软银旗下的 Arm 拥有庞大的生态系统，这赋予了该公司独特的优势 —— 能够将强大的数据中心处理器与驱动日常设备中 AI 智能体的各类小型芯片连接起来。

在谈及自己的抱负时，孙正义回忆起 17 岁那年看到一张英特尔微处理器照片时所受到的强烈震撼；正是那次经历，激发了他毕生对“信息革命”的追求。

他说，如今技术终于发展到了他几十年前所设想的阶段。几年前，他便下定决心将职业生涯的余下时光投入到 AI 领域；因此，他不再关注短期的收益或股价。“真正的好戏现在才刚刚开始，”他说。