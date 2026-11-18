IT之家 11 月 18 日消息，亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯认为，大型科技公司已经成了美国新的众矢之的。他批评政客习惯于寻找替罪羊，而不是着手解决经济问题的根源。

当地时间 17 日，贝索斯在 Semafor 举办的“Silicon Valley & The World”大会上接受采访时表示，寻找替罪羊是由来已久的政治手法，虽然有利于政治操作，却根本解决不了问题。

在贝索斯看来，公众对不同行业的态度一直在变化：律师、华尔街、房东都曾成为批评对象，现在轮到了科技巨头们。他认为，外界将整个科技行业描绘成反派并不符合事实。“房东有时会被塑造成反派，现在轮到大型的科技公司了，整个科技行业都成了反派。但这种形象并不准确，也不符合事实。我认为，科技行业的大多数人只想埋头做好自己的工作，这个行业里并没有多少所谓的恶行。”

贝索斯发表上述言论之际，大型科技公司正面临越来越多的公众质疑，其影响力已经延伸到日常生活的方方面面。

例如，大型数据中心可能推高当地公共事业费用，Flock 的车牌识别摄像头网络等 AI 监控工具也引发了隐私争议。隐私保护、能源开支以及 AI 对就业的冲击，正不断加剧公众对科技巨头扩张的抵触情绪。

民众对生活成本的强烈不满，也与这些担忧交织在一起。战争推高燃油和部分消费品价格，住房成本又长期居高不下，种种经济压力，影响了美国选民在 2026 年中期选举中的投票选择。