2026 年 11 月 17 日，台积电 OIP（Open Innovation Platform，开放创新平台）生态系统论坛在北京举行。作为全球半导体设计、EDA、IP 及封装测试领域最具影响力的年度技术盛会之一，本届论坛汇聚了芯片架构、AI 计算与系统创新方向的顶尖企业与专家。理想汽车首席技术官谢炎受邀发表主题演讲，成为本次论坛唯一的特邀演讲嘉宾，理想汽车也成为台积电 OIP 生态系统论坛举办以来首家进行特邀演讲的大陆企业。

谢炎演讲的题目为《高效 AI 推理系统的设计思考与实践》，核心内容围绕理想汽车自研的马赫 M100 芯片展开。从架构设计到量产装车，这颗芯片完整走过了从原创技术到规模化应用的全流程。

马赫 M100 是全球首款量产的动态数据流架构 AI 芯片，采用 5 纳米车规级工艺，单颗算力达 1280 TOPS。与市面上多数仅服务于自动驾驶的专用芯片不同，它定位为面向 AI 时代打造的端侧推理芯片 —— 已跑通车上所有智能化场景，既能运行大语言模型、支撑智能体应用，也能驱动智能辅助驾驶，并为未来更多 AI 场景预留空间。目前马赫 M100 已量产交付，搭载于全新理想 L9、全新理想 L8、新一代理想 L6、新一代理想 MEGA、全新理想 i9 和 2026 款理想 i6 等车型。

马赫 M100 最核心的突破，在于动态数据流架构。这是一种与冯 · 诺依曼架构截然不同的计算机体系结构，核心理念是 " 数据驱动 " 而非 " 指令驱动 "。

理想汽车 2022 年启动芯片设计时就判断，仅仅造出一颗更快的芯片解决不了行业根本矛盾。摩尔定律与登纳德缩放定律双双放缓，AI 算力需求却从深度学习革命到 Agent 时代持续暴增。冯 · 诺依曼架构统治计算行业七十年，大量晶体管用于缓存、调度和分支预测等管理开销，面对 AI 的海量并行计算效率难以提升。AI 计算天然是并行的，数据是张量，关系确定，流动路径清晰。基于这一判断，理想汽车选择让数据的流动直接驱动计算，让架构围绕 AI 的计算形态来设计。

来到 AI 推理场景，这一架构体现出三项核心优势。数据直达减少搬运浪费，数据在计算单元间直接传递，省去频繁往返内存的中转；流水线式高效执行，多个计算单元同时运转，大幅缩短推理耗时；全局广播能力，片内高速总线可将同一份数据一次送达多个计算单元，提升并行效率。

三者叠加，让马赫 M100 把绝大部分硬件资源用于实际计算而非调度开销。马赫 M100 选择动态数据流路线，在保持高效率的同时具备完整可编程性，AI 算法迭代时只需重新编译适配，硬件无需更换。

软硬一体联合设计也是马赫 M100 的核心竞争力。芯片和算法从一开始就紧密配合，而不是各自开发最后再凑在一起。理想汽车内部团队完全了解自身产品的需求方向和长期规划，能在芯片定义之初就做出最精准的技术判断。

今年，理想汽车基座模型团队还和国创决策智能技术研究所联合研发了端侧大语言模型的软硬协同设计定律，用数学方法让芯片与算法的协同更加高效严谨。

当然，技术领先还需要落实在用户体验上。2026 年 11 月 6 日，理想汽车推送 OTA9.2 版本，马赫 VLA 2.5 正式上线，其中最受关注的就是全新的 3D ViT 感知模型。3D ViT 即三维视觉 Transformer 编码器，被看作理想具身智能技术体系中的 " 眼睛 "。过去的视觉感知好比隔着 2D 屏幕看世界，需要从平面画面推断三维空间；3D ViT 在编码阶段就融合了 3D 空间几何与语义信息，让模型同时理解物体的位置、类别及彼此的空间关系。它的前向感知距离达到 300 米，等效 1080 线分辨率，动态视力提升 50%。

具体到用户层面，马赫 VLA 2.5 带来了倒车礼让功能，在施工绕行、动物避让、盲区通行和防御性驾驶等场景中也有更拟人的表现。3D ViT 能够在车端大规模落地，背后正是马赫 M100 芯片的支撑。理想汽车上一代算力平台受限于内存带宽和数据搬运效率，无法原生支持 3D ViT。依托马赫 M100 的动态数据流架构，这一模型才得以搬上车端。

马赫 M100 的技术价值已经在多个维度得到验证。2026 年初，理想汽车马赫 M100 芯片论文入选 ISCA 工业分区，理想汽车是自该分区设立以来全球首家入选的汽车企业。资本市场同样给出积极回应，2026 年 10 月，理想汽车芯片子公司马赫心完成首轮融资，融资金额 16.25 亿元，融资后最大估值达 171 亿元。

总体来说，马赫 M100 正在经历一个从技术突破到用户价值再到行业认可的完整循环。对于理想汽车而言，马赫 M100 的意义不止于一颗算力芯片，它代表着一家汽车企业在底层计算技术领域的深度布局，也为智能汽车的算力底座提供了一种全新的可能。