IT之家 11 月 17 日消息，理想汽车 CEO 李想今日发文称，不少机器人企业问马赫 M100 能不能提供给他们。李想表示，会逐步开放马赫 M100 芯片的外供。

在今年 6 月的 Livis Day 理想汽车软件与具身智能发布会上，理想汽车发布了“全球首款动态数据流 AI 芯片”—— 理想马赫 M100。据IT之家此前报道，该芯片采用 5nm 车规级工艺，单芯片算力 1280 TOPS；采用数据流架构设计，实际运行效率超过 82%，在全新理想 L9 Livis 上首发搭载。

李想表示，理想成为首家受邀登上台积电一年一度的生态大会 OIP 的中国大陆企业，马赫 M100 的架构论文被 ISCA Industry Track 录用，是第一家被录用的车企。

李想还称，今年理想多款新车都标配马赫 M100 芯片，在新架构上，目前已经实现了泊车提前 10 米识别，红绿灯起步零犹豫，马赫 M100 支持全新 3D ViT 感知，前向感知距离 300 米，动态物体识别能力提升 50% 等。

李想提到，不少机器人企业问马赫 M100 能不能也提供给他们，基于数据流架构的算力底座，对具身智能产品有重要意义。感谢这些伙伴的信任，理想会逐步开放马赫 M100 芯片的外供。