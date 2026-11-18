IT之家 11 月 18 日消息，据央视财经今日报道，今天，张雪接受总台记者专访时，又立下一个新目标，立志培养中国冠军车手。

张雪表示，如果有中国车手拿下赛车项目世界冠军，家长和社会对赛车这个运动的看法，就会得到优化和改善，这对行业是一个好事。

据IT之家此前报道，在第 83 届米兰国际摩托车博览会（EICMA）现场，张雪机车创始人张雪在接受采访时表示，与欧洲及国际老牌厂商相比，中国摩托车企业最核心的竞争力在于效率和成本，欠缺的是品牌沉淀和市场认同。

张雪认为，从现在这个状态去超越对手，甚至超越全球顶级的对手和品牌，需要时间。我们要耐得住寂寞，这个过程一定是痛并快乐着的。

公开信息显示，张雪机车创始人张雪在 2006 年至 2012 年曾任重庆新感觉越野车队特技车手兼机械师、浙江阿波罗越野厂产品负责人等职位，随后于 2013-2016 年加盟黄河摩托车研发设计团队，推出自由 300X 和 250X 等车型，后者更是国内万元内第一款电喷摩托车。

2024 年，张雪作为品牌创始人兼总设计师创办重庆张雪机车工业有限公司，创立“张雪机车”品牌。2026 年 3 月，张雪机车的赛车于 WSBK 葡萄牙站拿下中量级组别分站冠军，改写中国品牌在该国际顶级赛事的成绩记录。

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