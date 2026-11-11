张雪机车 53 号冠军车型拍卖款改道：不再捐韩红基金会，转投小车手培养

IT之家 11 月 11 日消息，张雪机车创始人张雪昨日宣布，原计划在 11 月 22 日嘉年华活动中拍卖 53 号冠军赛车、并将所得款项捐赠给韩红爱心慈善基金会的安排出现变更。拍卖所得及嘉年华全部门票收入，将改为用于资助中国小车手成长。

张雪解释称：“之前我有许诺过把我们真实的赛车拍卖，用于捐款给某某慈善基金会，但是后面发生了一些事情，其实我内心是有些质疑的，就此说明前面的许诺失效。”

2026 年 5 月 21 日，张雪冠军复刻赛车爱心拍卖交车仪式在广州举行，张雪在现场宣布，赛季末将拍卖德比斯驾驶的 53 号真实赛车及奖杯，所得款项全部捐给“韩红老师”。当时他称此举是“尽自己一点点绵薄之力，为慈善为爱心贡献一点点自己的力量”。

2026 年 3 月 28 日。在葡萄牙波尔蒂芒赛道举行的世界超级摩托车锦标赛（WSBK）SSP 中量级组别第一回合正赛中，重庆张雪机车厂队法国车手瓦伦丁 · 德比斯驾驶 53 号 ZXMOTO 820RR-RS 赛车夺冠，领先优势 3.685 秒。这是中国摩托车制造商首次在 WSBK 顶级赛事中夺冠，打破了杜卡迪、雅马哈、川崎等品牌对该组别长达数十年的垄断。

WSBK（IT之家注：世界超级摩托车锦标赛，World Superbike Championship，与 MotoGP 并列的全球两大摩托车顶级赛事之一，参赛车辆须基于量产车型改装）的这一成绩，是张雪后续决定拍卖夺冠真车的直接背景。

韩红爱心慈善基金会方面近期确有公开数据披露。据该基金会官方账号公布的 2026 年 1—9 月月捐数据，前三季度月捐收入超 4.33 亿元，支出超 1.6 亿元；其中三季度月捐收入较一、二季度出现明显下滑，跌幅超过 40%。

关于新的资金去向，张雪表示，11 月 22 日嘉年华活动的所有门票收入也将一并纳入小车手资助计划，若拍卖款“比较理想”，会考虑为小车手搭建平台及培训通道。

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