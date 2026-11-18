IT之家 11 月 18 日消息，据路透社报道，继澳大利亚、巴西和希腊等国家之后，意大利也准备成为最新一个限制未成年人使用社交媒体的国家。意大利议会预计将在今年年底前批准一项政府法令，进一步收紧未成年人的社交媒体使用规定。

根据目前披露的修正案内容，相关措施主要包括：

13 岁以下儿童将被禁止注册和使用社交媒体账号。

13 至 15 岁的未成年人只有在账号与父母其中一方的账号关联后，才能使用社交媒体。

年满 16 岁后，未成年人才能独立注册和使用社交媒体账号。

这些措施被纳入一项正在议会讨论的安全法令修正案，预计最迟将在 12 月底获得批准。

路透社已经看到这份修正案的文本，但该修正案尚未正式提交议会。不过，它已经获得意大利总理乔治娅 · 梅洛尼（Giorgia Meloni）领导的右翼执政联盟支持。

多名议会消息人士表示，该修正案几乎可以确定获得通过。

梅洛尼所属的意大利兄弟党资深议员法比奥 · 兰佩利（Fabio Rampelli）在一份声明中表示：“这项修正案可能成为一个决定性转折点，不仅能帮助那些为孩子沉迷数字世界而苦恼的父母，也能为未成年人带来积极改变。”

按照目前的修正案版本，教育类应用程序将被排除在禁令范围之外。不过，相关条款仍可能在议会讨论期间进行调整。

修正案还规定，社交媒体平台必须核实用户年龄。意大利通信管理局（AGCOM）将在法令生效后的 9 个月内制定相关指导方针，社交媒体企业需要按照这些规定落实年龄核验机制。

IT之家注意到，目前全球范围内要求社交媒体企业调整平台算法的压力正在不断增加。越来越多的国家和社会团体担忧，社交媒体平台可能正在加剧未成年人的心理健康危机。