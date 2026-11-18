IT之家 11 月 18 日消息，据中新网报道，格力电器董事长董明珠在 2026 年 APEC 工商领导人峰会期间接受三里河采访时回应了“利润下降仍不用铝代铜”这一问题：

铝可以代铜，但是不能代表它的品质。如果用铝代铜，消费者买回去，既耗电，又有可能（面临）机器衰减、质量问题等等，所以我们研究了很久，宁可减少利润，也要保证是铜。

据IT之家此前报道，去年 12 月，董明珠在谈及空调行业“铝代铜”问题时表示：“铝代铜”能不能代？可以代，因为铝的技术我们也研究了这么多年，但是我们依然坚持不用“铝代铜”的原因是，它还没有达到铜的这样的同等的技术条件和保障。董明珠总结，所以我们并没有说不研究，我们一定研究，直到铝能够完全替代铜，我一定上铝。

今年 3 月，面对铜价上涨行业普遍调价，董明珠主张企业必须向消费者如实公布所用材料，保障知情权和选择权，不能弄虚作假，以铝代铜而卖高价。在今年 1 月的央视《微 · 对话》节目中，董明珠就曾谈及格力拒绝以铝代铜，她表示：“格力空调坚持用真铜管，没有百分百的把握，我们就不能拿消费者当试验品。”

另外，今年 1 月，格力电器发布公告称，公司暂无“铝代铜”相关计划。未来若相关研究能完全满足格力质量和技术标准要求并正式应用，公司将予以明确标注，充分保障消费者的知情权与选择权。

2026 深圳 APEC 工商领导人峰会专题

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