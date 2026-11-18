IT之家 11 月 18 日消息，据中国科学院电工研究所公众号，近日，我国自主研制的 10 吨级电动商用飞机 CE-25A 在山东滨州完成首次有人驾驶智能飞行。

该机翼两侧装载中国科学院电工研究所（以下简称“电工所”）自研的 10 台分布式电涵道推进电机系统，系统总功率 2MW，为该型全球最大载人纯电动客机提供全部动力。

CE-25A 是中国商飞研制的首款 10 吨级电动商用飞机。不同于传统燃油客机，纯电动航空对动力系统功重比提出极高要求。

为此，中国科学院电工研究所团队确立了基于涵道流场强迫风冷的技术路线，创新采用电机 — 变流器深度融合一体化构型，突破多项关键技术，大幅提升飞行安全性，有效解决了液冷方案辅件繁杂、重量偏大带来的适航取证难度大、航程受限等痛点。

据悉，该技术路线实现四项关键技术突破：基于仿生学的电机大规模自动优化设计、宽禁带半导体并联功率集成、变截面梯度阵列化散热翅片设计、高紧凑密闭腔体下多源近场电磁干扰抑制。

本次配套的风冷推进电机系统全部由电工所设计，由湘潭电机股份有限公司完成制造，是当前全球最大机载分布式推进电机系统。系统飞行剖面能量效率可达 94.5%，功重比 4.34kW / kg，较获得欧洲航空安全局适航认证的法国赛峰对标（2.42kW / kg）提升 79.3%。

据IT之家了解，CE-25A 是中国商飞第一款电动商用飞机，定位城市间商业飞行，可搭载 19 名乘客，最大起飞重量 10 吨，巡航速度 300 公里 / 小时，巡航高度 2400 米，航程 400 公里。

相关阅读：