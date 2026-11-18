IT之家 11 月 18 日消息，据蓝鲸汽车从哈啰方面确认，哈啰 Robotaxi 近期完成了一轮内部组织架构调整。

原智能车-模型开发、系统方案与评测以及 AI Infra-数据平台等相关团队被整合成立“模型开发与数据闭环部”，由哈啰 CEO 杨磊直接负责。这一部门下设模型开发部与数据闭环部。

与此同时，AI 原生车、二代车和量产工程交付的相关业务由 CTO 于乾坤负责。智能车其余部门架构及汇报线保持不变。

此前，哈啰 Robotaxi 传出核心算法人才加盟的消息。哈啰方面确认，此前任职于具身智能公司无界动力的李一贤，目前确实已加入了哈啰 Robotaxi。

据IT之家此前报道，2025 年 6 月，哈啰宣布进军 Robotaxi 赛道，由哈啰、蚂蚁集团、宁德时代通过旗下投资主体共同发起成立的“造父智能科技有限公司”正式注册。2025 年 9 月，哈啰宣布旗下 Robotaxi 业务获得阿里巴巴集团战略投资。

今年 9 月，哈啰 Robotaxi 宣布完成约 1 亿美金（现汇率约合 6.67 亿元人民币）新一轮融资。本轮融资由上海国投先导基金领投，闵金投、创世伙伴创投跟投，投后估值接近 30 亿美元（现汇率约合 200 亿元人民币）。

据了解，本轮资金将主要用于持续的研发投入，重点布局万卡集群算力平台、AI 大模型端到端技术迭代，以及高质量数据供应链体系建设。